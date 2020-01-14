Бакаев получил сотрясение в матче с ЦСКА. Он может пропустить игру с «Краснодаром»

Полузащитник Зелимхан Бакаев получил травму в матче 1/4 финала Олимп Кубка России против ЦСКА (2:2, второй тайм).

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу «Спартака», хавбек получил сотрясение мозга средней тяжести. Он травмировался в одном из столкновений с игроком соперника в 1-м тайме.

Отмечается, что сроки восстановления Бакаева пока неизвестны, а его участие в матче Тинькофф РПЛ против «Краснодара» находится под вопросом. В перерыве полузащитника заменил хавбек Гус Тил.

Следить за ходом игры между «Спартаком» и ЦСКА можно по текстовой онлайн-трансляции на Sports.ru.

Бакаев набрал 3 (2+1) очка в матчах против «Динамо» и ЦСКА