Семак о столкновении фанатов в Грозном: «Нужно уважать и чтить традиции»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Олимп Кубок России происшествия болельщики Ахмат Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал столкновение фанатов в концовке матча Олимп Кубка России против «Ахмата» (2:1, дополнительное время).

«Нужно уважать и чтить традиции. Что касается наших болельщиков, то это их привычное состояние. Надо искать компромисс.

Здесь это [оголение торсов болельщиками] воспринимается так. В других городах – иначе. Думаю, что не все знали. Любой конфликт нужно решать, нужно уважать друг друга. Это событие не нравится ни мне, ни вам, ни болельщикам», – сказал Семак.

Матч «Ахмат» – «Зенит» прерывался из-за беспорядков у гостевого сектора

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