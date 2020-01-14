Игроки «Спартака» и ЦСКА устроили потасовку, уходя под трибуну в перерыве

В матче 1/4 финала Олимп Кубка России «Спартак» принимает ЦСКА (2:2, перерыв).

По окончании первого тайма игроки команд устроили потасовку у входа в подтрибунный тоннель.

В частности, после перепалки запасной вратарь Артем Ребров толкнул в затылок защитника ЦСКА Вадима Карпова. За своего партнера вступился латераль армейцев . Позже во флеш-интервью он объяснил свое участие в потасовке тем, что не хотел давать молодого игрока в обиду. Затем к стычке подключились другие футболисты, но их разняли.

Следить за ходом матча между «Спартаком» и ЦСКА можно по текстовой онлайн-трансляции на Sports.ru.