Игроки «Спартака» и ЦСКА устроили потасовку, уходя под трибуну в перерыве

Теги Спартак ЦСКА Артем Ребров премьер-лига Россия Олимп Кубок России Sports.ru Марио Фернандес Вадим Карпов Футбол

В матче 1/4 финала Олимп Кубка России «Спартак» принимает ЦСКА (2:2, перерыв).

По окончании первого тайма игроки команд устроили потасовку у входа в подтрибунный тоннель.

В частности, после перепалки запасной вратарь «Спартака» Артем Ребров толкнул в затылок защитника ЦСКА Вадима Карпова. За своего партнера вступился латераль армейцев Марио Фернандес. Позже во флеш-интервью он объяснил свое участие в потасовке тем, что не хотел давать молодого игрока в обиду. Затем к стычке подключились другие футболисты, но их разняли. 

Следить за ходом матча между «Спартаком» и ЦСКА можно по текстовой онлайн-трансляции на Sports.ru.

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