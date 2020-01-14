Матч «Ахмат» – «Зенит» прерывался из-за беспорядков у гостевого сектора

В матче 1/4 финала Олимп Кубка России встречаются «Ахмат» и (1:1, второй тайм).

На 86-й минуте матч был прерван из-за беспорядков. Толпа с трибун побежала к сектору фанатов «Зенита», который находится за воротами .

К секторам были стянуты стюарды. Игроки «Ахмата» и «Зенита» пытались успокоить болельщиков. В частности, хавбек «Зенита» Магомед Оздоев даже заходил на нижние ряды трибун.

Как сообщает журналист Sport24 Владимир Колос, конфликт начался из-за того, что фанаты «Зенита» разделись по пояс.

После остановки на несколько минут игра была продолжена.

Следить за ходом матча между «Ахматом» и «Зенитом» можно по текстовой онлайн-трансляции на Sports.ru.