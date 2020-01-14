Некоторые игроки «Барселоны» утратили доверие к главному тренеру .

Как сообщает As со ссылкой на Catalunya Ràdio, часть игроков «Барселоны» считает, что Сетьен не способен тренировать клуб такого статуса. Некоторые игроки говорили, что «эти парни [Сетьен и его штаб] не знают, как управлять этим кораблем», и что «они находятся не на своем уровне».

Поражение от «Реала» (0:2) в стало для «Барселоны» третьим в шести матчах после назначения Сетьена. Кроме того, «Барса» вылетела из Кубка Испании, проиграв «Атлетику» (0:1) на стадии 1/4 финала, и сыграла вничью с «Наполи» (1:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Сообщается, что игроки начали терять доверие к тренеру после поражения от «Валенсии» (0:2) в конце января. Кроме того, игроки «Барсы» были недовольны решением заменить хавбека Артуро Видаля во втором тайме матча против . По их мнению, это стало одной из причин поражения.

Однако игроки «Барселоны» считают, что ответственность за сложившуюся ситуацию должно нести руководство клуба, а не Сетьен. Сообщается, что после решений, которые были приняты руководством после поражения от «Атлетико» (2:3) в Суперкубке Испании (в частности, назначение Сетьена), игроки считают, что «сезон выброшен на помойку».

занимает 2-е место в Ла Лиге, отставая от лидирующего «Реала» на одно очко.

Сетьен возглавил «Барсу» 13 января. На этом посту он сменил Эрнесто Вальверде.