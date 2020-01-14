Президент «Урала» о поле в Ярославле: «Это дискриминация всего российского футбола. Позор!»

Президент «Урала» Григорий Иванов жестко высказался о переносе матча 1/4 финала Кубка России против «Шинника».

«Ситуацию надо было предвидеть хотя бы дней за десять. Перенесли бы игру тогда в другой город.

Мы готовы сыграть в любом месте, где можно играть, но на таком поле, как сейчас в Ярославле, играть нельзя, это дискриминация всего российского футбола.

В ХХI веке уже все научились делать поля, есть фирмы, которые дают гарантии. Не подготовить газон – это позор, у меня нет слов, просто фантастика, такое только у нас может быть.

А нам как быть? У нас идет чемпионат, это просто ужас, у нас серьезная игра 8 марта, а мы вместо этого прилетели и не готовились.

Ну если у вас не готово поле, то это не наши проблемы, снимайтесь тогда с Кубка России.

Они вчера еще провели тренировку, это просто ужас, у меня не хватает зла, зачем там проводить тренировку, если поле в таком плохом состоянии», – сказал Иванов.

Матч «Шинник» – «Урал» перенесен из-за неготовности поля в Ярославле