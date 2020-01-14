Александр Дюков: «Сотрудничество «Газпрома» с «Зенитом» и СКА взаимовыгодно. Клубы сами должны зарабатывать»

Теги Зенит СКА премьер-лига Россия РФС Газпром КХЛ Александр Дюков Спорт-Экспресс Футбол

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о том, каким образом должно осуществляться финансирование клубов.

«Спортивный и коммерческий успех идут нога в ногу. Для лиги важно, чтобы она была коммерчески успешной и эффективной.

Говоря о госфинансировании, я бы разделил финансирование из регионального и федерального бюджетов и то финансирование, которое клубы получают от продвижения продуктов. Например, сотрудничество «Газпрома» с «Зенитом» и СКА взаимовыгодно, позволяет продвигать продукт.

Финансирование из бюджета считаю неправильным. Клубы должны зарабатывать самостоятельно, а задача региональных бюджетов – массовый и юношеский спорт.

Но принять решение уже завтра, шоковая терапия – это будет неправильное решение. Но в долгосрочной перспективе мы должны идти к отказу от региональных бюджетов.

Есть клубы ПФЛ, там небольшие бюджеты. С учетом стратегии подготовки кадров, если есть региональный центр, то целесообразно иметь профессиональный клуб, где бы играли местные воспитанники. Это способствовало бы региональному патриотизму», – отметил Дюков в эфире «Матч ТВ».

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