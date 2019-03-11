Проведение этапа Кубка мира по биатлону в Нове Место под вопросом. В городе госпитализирован мужчина с симптомами коронавируса

В чешском Нове Место с симптомами нового вида коронавируса госпитализирован мужчина, недавно вернувшийся из Италии.

Из-за этого под вопросом проведение седьмого этапа Кубка мира по биатлону, который должен состояться с 5 по 8 марта.

Мэр Нове Место Михал Смарда сообщил, что пока этап Кубка мира должен пройти по плану, так как коронавирус у больного мужчины еще не подтвержден, однако окончательное решение будет принято в начале следующей недели.

Премьер-министр Чехии Ондржей Бабиш уверен, что проведение соревнований нужно тщательно обсудить, так как на турнире ожидается большое количество итальянских болельщиков, а также посетителей из других стран.