Жесткий потолок зарплат в КХЛ в сезоне-2020/21 может подняться до 1,3 млд рублей

КХЛ может повысить потолок зарплат в следующем сезоне, сообщает «Чемпионат».

В марте 2018 года лига приняла решение ввести жесткий потолок зарплат в сезоне-2020/21 в размере 900 миллионов рублей.

По информации издания, сумма может вырасти до 1,3 млрд рублей.

Отмечается, что клубы уже получили соответствующее уведомление. Окончательное решение будет принято на следующем совете директоров КХЛ.

В нынешнем сезоне потолок зарплат составляет 800 млн рублей.

Напомним, 14 февраля Алексей Морозов сменил Дмитрия Чернышенко на посту президента КХЛ. Чернышенко перешел на работу в правительство РФ – он был назначен вице-премьером по спорту.

Морозов о потолке зарплат в КХЛ: «Останется 900 млн рублей. Точка»