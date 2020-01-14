😱«Ливерпуль» впервые проиграл в сезоне АПЛ – 0:3 от аутсайдера лиги «Уотфорда»

В 28-м туре АПЛ «Ливерпуль» потерпел поражение от «Уотфорда» (0:3).

Команда тренера Юргена Клоппа, лидирующая в лиге с 22-очковым отрывом от ближайшего преследователя, впервые проиграла в текущем чемпионате.

«Уотфорд» перед 28-м туром занимал 19-е, предпоследнее место.

Прервалась 44-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате. «Красные» упустили шанс побить рекорд «Арсенала».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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