😱«Ливерпуль» впервые проиграл в сезоне АПЛ – 0:3 от аутсайдера лиги «Уотфорда»

Теги Ливерпуль Уотфорд премьер-лига Англия Юрген Клопп Sports.ru Футбол

В 28-м туре АПЛ «Ливерпуль» потерпел поражение от «Уотфорда» (0:3).

Команда тренера Юргена Клоппа, лидирующая в лиге с 22-очковым отрывом от ближайшего преследователя, впервые проиграла в текущем чемпионате.

«Уотфорд» перед 28-м туром занимал 19-е, предпоследнее место.

Прервалась 44-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате. «Красные» упустили шанс побить рекорд «Арсенала».

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уотфорд – Ливерпуль 3:0 (0:0, 3:0)
Дата проведения
29 февраля, 20.30, «Викарэдж Роуд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 54 Сарр, 2:0 – 60 Сарр, 3:0 – 72 Дини.
УотфордФостер, Фемения, Кабаселе, Кэткарт, Мазина, Хьюз, Капу, Сарр (Пуссетто, 82), Дукуре (Чалоба, 89), Деулофеу (Перейра, 37), Дини.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Окслейд-Чемберлен (Ориги, 65), Фабиньо, Вейналдум (Лаллана, 61), Салах, Фирмино (Минамино, 79), Мане.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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