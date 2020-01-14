😱«Ливерпуль» впервые проиграл в сезоне АПЛ – 0:3 от аутсайдера лиги «Уотфорда»

В 28-м туре АПЛ «Ливерпуль» потерпел поражение от «Уотфорда» (0:3).
Команда тренера Юргена Клоппа, лидирующая в лиге с 22-очковым отрывом от ближайшего преследователя, впервые проиграла в текущем чемпионате.
«Уотфорд» перед 28-м туром занимал 19-е, предпоследнее место.
Прервалась 44-матчевая беспроигрышная серия «Ливерпуля» в чемпионате. «Красные» упустили шанс побить рекорд «Арсенала».
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 29 февраля, 20.30, «Викарэдж Роуд»
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Уотфорд –
Фостер, Фемения, Кабаселе, Кэткарт, Мазина, Хьюз, Капу, Сарр (Пуссетто, 82), Дукуре (Чалоба, 89), Деулофеу (Перейра, 37), Дини.