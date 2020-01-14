Болельщики «Спартака» и «Динамо» подрались в метро перед матчем

Фанаты и «Динамо» подрались в метро перед матчем 20-го тура Тинькофф РПЛ (0:1, первый тайм).

Инцидент произошел на станции метро «Маяковская».

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве пояснили, что между гражданами произошел конфликт. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают их личности, проводится проверка.

Также телеграм-канал Mash сообщил, что массовая драка произошла на Ленинградском проспекте в Москве. Столкновение случилось возле отеля «Советский», в драке участвовало от 15 до 50 человек. Предполагается, что это также были болельщики «Динамо» и «Спартака». По словам очевидцев, драка началась в троллейбусе, после чего перетекла на улицу. По данным источника, есть пострадавшие, несколько мужчин лежат в крови без сознания. На месте работают медики и полиция.

Р-Спорт заявил, что болельщики также сцепились и около «ВТБ-Арены», однако полиция пресекла эти действия. Сообщается, что в драке участвовали порядка 10 человек.