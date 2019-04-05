ФХР хочет повысить потолок зарплат в КХЛ в интересах сборной России

Потолок зарплат в КХЛ может вырасти в следующем сезоне.

Федерация хоккея России ( ), по данным Sport24, написала соответствующее письмо министру спорта России Олегу Матыцину и председателю совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко.

Федерация хоккея в письме просит рассмотреть возможность увеличения потолка зарплат в сезоне-2020/2021 с 900 млн рублей до 1,3 млрд рублей (+20% на индивидуальные и командные премии).

ФХР направила копию этого письма в клубы КХЛ для ознакомления. Просьбу о повышении потолка зарплат федерация хоккея мотивирует интересами сборной России.