ФХР хочет повысить потолок зарплат в КХЛ в интересах сборной России

Потолок зарплат в КХЛ может вырасти в следующем сезоне.
Федерация хоккея России (ФХР), по данным Sport24, написала соответствующее письмо министру спорта России Олегу Матыцину и председателю совета директоров КХЛ Геннадию Тимченко.
Федерация хоккея в письме просит рассмотреть возможность увеличения потолка зарплат в сезоне-2020/2021 с 900 млн рублей до 1,3 млрд рублей (+20% на индивидуальные и командные премии).
ФХР направила копию этого письма в клубы КХЛ для ознакомления. Просьбу о повышении потолка зарплат федерация хоккея мотивирует интересами сборной России.