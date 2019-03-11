🥇 Елисеев завоевал золото в спринте на чемпионате Европы-2020, Халили – 8-й, Стрельцов – 9-й

Сегодня в Раубичах на чемпионате Европы по биатлону прошел мужской спринт. Победу одержал россиянин Матвей Елисеев.

Чемпионат Европы по биатлону

Раубичи, Беларусь

Мужчины

Спринт

1. Матвей Елисеев (Россия) – 23.46,4 (1+0)

2. Андрей Расторгуев (Латвия) – 4,1 (0+1)

3. Александр Андерсен (Норвегия) – 25,5 (0+1)

4. Витаутас Строля (Литва) – 26,3 (0+1)

5. Сергей Бочарников (Беларусь) – 27,5 (1+0)

6. Роман Реес (Германия) – 30,8 (0+0)

7. Антон Смольский (Беларусь) – 36,7 (1+1)

8. Карим Халили (Россия) – 38,8 (0+1)

9. Кирилл Стрельцов (Россия) – 43,8 (0+1)

10. Лукас Фрацшер (Германия) – 52,7 (1+0)

11. Никита Поршнев (Россия) – 54,7 (1+0)...

15. Синдре Петтерсен (Норвегия) – 1.01,5 (0+3)...

18. Мартен Перрия Буттони (Франция) – 1.11,7 (1+0)

19. Эмильен Клод (Франция) – 1.13,4 (0+1)...



27. Василий Томшин (Россия) – 1.35,0 (0+2)

28. Эдуард Латыпов (Россия) – 1.35,6 (0+3)

