🥇 Елисеев завоевал золото в спринте на чемпионате Европы-2020, Халили – 8-й, Стрельцов – 9-й

Сегодня в Раубичах на чемпионате Европы по биатлону прошел мужской спринт. Победу одержал россиянин Матвей Елисеев.
Чемпионат Европы по биатлону
Раубичи, Беларусь
Мужчины
Спринт
1. Матвей Елисеев (Россия) – 23.46,4 (1+0)
2. Андрей Расторгуев (Латвия) – 4,1 (0+1)
3. Александр Андерсен (Норвегия) – 25,5 (0+1)
4. Витаутас Строля (Литва) – 26,3 (0+1)
5. Сергей Бочарников (Беларусь) – 27,5 (1+0)
6. Роман Реес (Германия) – 30,8 (0+0)
7. Антон Смольский (Беларусь) – 36,7 (1+1)
8. Карим Халили (Россия) – 38,8 (0+1)
9. Кирилл Стрельцов (Россия) – 43,8 (0+1)
10. Лукас Фрацшер (Германия) – 52,7 (1+0)
11. Никита Поршнев (Россия) – 54,7 (1+0)...
15. Синдре Петтерсен (Норвегия) – 1.01,5 (0+3)...
18. Мартен Перрия Буттони (Франция) – 1.11,7 (1+0)
19. Эмильен Клод (Франция) – 1.13,4 (0+1)...
27. Василий Томшин (Россия) – 1.35,0 (0+2)
28. Эдуард Латыпов (Россия) – 1.35,6 (0+3)