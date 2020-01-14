Семин об удалении в игре с «Зенитом»: «Оскорблений не было. Я показал, что игрок третий раз нарушает»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, получивший красную карточку по ходу матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:0), ответил на вопросы о работе арбитра Евгения Турбина.
– Что нужно сказать судье, чтобы удалили уже в середине первого тайма?
– Ничего не сказал. Я судье сказал и показал, что этот игрок [«Зенита»] третий раз делает нарушение, и за третий раз он, наверное, должен был желтую карточку получить… Я никаких оскорблений… Никаких грубых высказываний не было.
– А перед этим желтую карточку за что получили?
– Перед этим то же самое – недовольство тем и выход, наверное, из зоны, из которой не имею права выходить. Я был недоволен тем, что чистый отбор Хеведеса наказывается желтой карточкой.
– В итоге ваше отсутствие в технической зоне как-то сказалось на команде? Или это уже не влияло на игру?
– Можно сказать, что не повлияло. Можно сказать, что могло повлиять. Сложно сказать, – поделился мыслями Семин в эфире «Матч Премьер».