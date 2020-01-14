Юрген Клопп: «Побеждаешь – хорошо, проигрываешь – постарайся сделать это достойно, как мужчина»

Главный тренер Юрген Клопп подвел итоги матча 28-го тура АПЛ с « (0:3).

«Они сделали именно то, что хотели, а мы – нет. Так устроен футбол.

Первая половина матча выдалась непростой, много подборов в нападении, беготни туда-сюда.

Мы много владели мячом, но занимали неподходящие позиции для навесов, голевых ударов. Нам противостояла по-настоящему хорошая, организованная команда, у которой был отличный план на матч.

Нужно признать, хоть это и нелегко, что мы были недостаточно хороши сегодня.

Мы проигрывали 0:3, но продолжали бороться. Мы избежали глупых ситуаций, когда кто-нибудь выходит из себя и пытается кого-нибудь ударить.

Если ты побеждаешь – хорошо. Если проигрываешь – постарайся сделать это достойно, как настоящий мужчина», – сказал Клопп.

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