Карпин о судействе матча с «Ахматом»: «Играли на выезде, дальше сами думайте. РФС запретил говорить про судей»

Главный тренер Валерий Карпин подвел итоги матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с (1:1).

По ходу матча главный арбитр Сергей Лапочкин сперва удалил защитника «Ахмата» Максима Ненахова за фол последней надежды на форварде «Ростова» Эльдоре Шомуродове, а затем с помощью ВАР отменил свое решение.

«Конечно, недоволен результатом. К ребятам предъявить претензии вообще не могу.

Почему «Ростов» играл без замен? Не было их потому, что не было необходимости в них. Менять ради того, чтобы менять – зачем это делать? Вы игру смотрели, наверное? Делайте выводы.

Работа судей? РФС запретил нам говорить про судей. Была игра на выезде, а вы дальше думайте», – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Лапочкин с помощью ВАР отменил красную карточку Ненахову в матче «Ахмат» – «Ростов»