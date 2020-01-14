Лапочкин с помощью ВАР отменил удаление защитника «Ахмата» Ненахова в матче с «Ростовом»

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«Ахмат» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

На 58-й минуте защитник «Ахмата» Максим Ненахов нарушил правила на форварде «Ростова» Эльдоре Шомуродове, убегавшем один на один с вратарем клуба из Грозного.

Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин показал игроку красную карточку за фол последней надежды, однако затем, несколько минут пообщавшись с видеоассистентом Артемом Любимовым, отменил свое решение и вернул игрока на поле.

Причиной такого решения, вероятно, стал фол полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна, случившийся в ходе атаки.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

 

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