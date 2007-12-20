В МВД заняли жесткую позицию по дальнейшей работе с футбольными фанатами (Sport24)

В Москве 19 декабря состоялась встреча между представителями РФС, РПЛ и МВД.

В ходе трехстороннего собрания правоохранительные органы выразили жесткую позицию относительного дальнейших взаимоотношений с футбольными фанатами, утверждает Sport24.ru.

Представители МВД, по информации источника, не считают, что действовали за пределами нормы в ходе последних задержаний болельщиков на матчах РПЛ, а также выступают за дальнейшее ужесточение методов работы с футбольными фанатами.

Представители МВД также выразили неудовлетворенность работой РФС и РПЛ с болельщиками.

В РПЛ и РФС подробности встречи не стали комментировать.

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