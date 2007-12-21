Семин ответил Губерниеву: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!»

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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил комментатору Дмитрию Губерниеву.

18 декабря Федерация спортивных журналистов России выбрала Семина лучшим тренером по итогам 2019 года.

Губерниев отреагировал на эту новость и у себя в телеграм-канале написал, в частности, такую фразу: «Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени!»

Семин сегодня выложил фотографию со статуэткой и сопроводил ее текстом: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!»

 
 
 
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Публикация от Юрий Семин (@seminup)

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