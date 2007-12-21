Семин ответил Губерниеву: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин ответил комментатору Дмитрию Губерниеву.

18 декабря Федерация спортивных журналистов России выбрала Семина лучшим тренером по итогам 2019 года.

Губерниев отреагировал на эту новость и у себя в телеграм-канале написал, в частности, такую фразу: «Не умаляя заслуг Палыча, но в такой Федерации голосовали точно серебряные олени!»

Семин сегодня выложил фотографию со статуэткой и сопроводил ее текстом: «Голосующие олени лучше говорящих попугаев!»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юрий Семин (@seminup) 20 Дек 2019 в 12:29 PST

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