НБА. «Филадельфия» проиграла «Далласу», «Бостон» был сильнее «Детройта» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей.
«Филадельфия» проиграла на домашней площадке «Далласу». «Бостон» был сильнее «Детройта».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Кливленд
- Лав (21 + 13 подборов), Гарлэнд (14), Осман (13), Томпсон (10 + 15 подборов), Секстон (9) – старт; Кларксон (33), Портер (7), Нэнс (4), Хенсон (3 + 7 блок-шотов), Деллаведова (0 + 8 передач).
- Дата проведения
- 21 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
- Уоррен (23), Тернер (17), Сабонис (15 + 9 подборов + 6 передач), Брогдон (13 + 6 передач), А. Холидэй (11) – старт; Макконнелл (15 + 8 передач), Макдермотт (13), Дж. Холидэй (8), Битадзе (4), Самнер (0), Лиф (0).
- Дата проведения
- 21 декабря, 03.30, «TD Garden»
- Бостон
- Браун (26), Тейтум (26), Тайс (8 + 4 блок-шота), Оджелей (3), Уокер (2 + 11 передач + 7 потерь) – старт; Г. Уильямс (18), Кантер (8 + 18 подборов), Уонамейкер (6), Грин (6), Лэнгфорд (6), Фалл (5).
- Дата проведения
- 21 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Торонто
- Лаури (26 + 9 передач + 5 потерь), Ибака (23 + 10 подборов), Ванвлит (18 + 9 подборов + 8 передач), Ануноби (18 + 7 подборов), Маккоу (11) – старт; Холлис-Джефферсон (14), Дэвис (8), Буше (4), Миллер (0).
- Дата проведения
- 21 декабря, 04.00, «Wells Fargo Center»
- Филадельфия
- Эмбиид (33 + 17 подборов), Симмонс (12 + 8 передач + 5 потерь), Ричардсон (10), Хорфорд (9), Харрис (7) – старт; Берк (7), Скотт (7), Эннис (6), Коркмаз (5), Нето (2), Тайбулл (0), О’Куинн (0), Пелл (0).
- Даллас
- Хардуэй (27), Порзингис (22 + 18 подборов), Брансон (11 + 7 передач), Финни-Смит (11), Пауэлл (9) – старт; Сет Карри (11), Клебер (10), Райт (8 + 7 подборов), Брокхофф (8), Марьянович (0).
- Дата проведения
- 21 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
- Оклахома-Сити
- Гилджес-Александер (32), Галлинари (22), Пол (15 + 7 передач), Адамс (10 + 9 подборов), Фергюсон (3) – старт; Шредер (24 + 9 подборов + 6 передач), Ноэл (10), Бэйзли (5), Надер (3), Бертон (2), Мускала (0).
- Дата проведения
- 21 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
- Майами
- Адебайо (20 + 8 подборов), Робинсон (18), Нанн (15), Батлер (9 + 8 передач), Ленард (7 + 13 подборов) – старт; Драгич (18 + 8 передач), Джонс (14 + 7 подборов), Хирро (12), Олиник (10 + 10 подборов), Силва (6).
- Дата проведения
- 21 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
- Денвер
- Мюррэй (28), Йокич (22 + 10 подборов + 10 передач), Бартон (13 + 5 потерь), Харрис (11), Миллсэп (11) – старт; Бизли (6), Грант (5), Пламли (5), Моррис (4), Портер (2), Крэйг (2).
- Дата проведения
- 21 декабря, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
- Лиллард (36 + 6 передач + 5 потерь), Макколлум (31 + 8 подборов), Бэйзмор (11), Уайтсайд (10 + 17 подборов + 5 блок-шотов + 5 потерь), Энтони (5) – старт; Саймонс (8), Лабиссьер (8), Трент (6), Толливер (3), Хезоня (0).
- Дата проведения
- 21 декабря, 06.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
- Расселл (25 + 7 передач + 5 потерь), Ли (20), Грин (10 + 8 передач), Робинсон (9), Коули-Стайн (8) – старт; Беркс (18 + 8 подборов), Крисс (8), Пул (5), Паскалл (3), Эванс (0 + 5 потерь), Спеллмен (0), Луни (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.