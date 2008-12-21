НБА. «Филадельфия» проиграла «Далласу», «Бостон» был сильнее «Детройта» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей.

«Филадельфия» проиграла на домашней площадке «Далласу». «Бостон» был сильнее «Детройта».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Стартовый спорный – вечная, но бесполезная традиция НБА