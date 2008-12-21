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    НБА. «Филадельфия» проиграла «Далласу», «Бостон» был сильнее «Детройта» и другие результаты

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    Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли десять матчей. 

    «Филадельфия» проиграла на домашней площадке «Далласу». «Бостон» был сильнее «Детройта».  

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Кливленд – Мемфис 114:107 (25:27, 30:24, 26:36, 33:20)
    Дата проведения
    21 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча Статистика
    Кливленд
    Лав (21 + 13 подборов), Гарлэнд (14), Осман (13), Томпсон (10 + 15 подборов), Секстон (9) – старт; Кларксон (33), Портер (7), Нэнс (4), Хенсон (3 + 7 блок-шотов), Деллаведова (0 + 8 передач).
    Мемфис
    Джарен Джексон (24), Брукс (16 + 7 подборов), Валанчюнас (14 + 14 подборов + 4 блок-шота), Краудер (10), Морэнт (8 + 11 передач) – старт; Аллен (9), Мелтон (8), Хилл (7), Кларк (6), Андерсон (3), Джонс (2).

    Индиана – Сакраменто 119:105 (30:32, 38:25, 24:22, 27:26)
    Дата проведения
    21 декабря, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча Статистика
    Индиана
    Уоррен (23), Тернер (17), Сабонис (15 + 9 подборов + 6 передач), Брогдон (13 + 6 передач), А. Холидэй (11) – старт; Макконнелл (15 + 8 передач), Макдермотт (13), Дж. Холидэй (8), Битадзе (4), Самнер (0), Лиф (0).
    Сакраменто
    Холмс (20 + 9 подборов), Бьелица (13), Джозеф (10), Хилд (7 + 8 подборов + 6 передач), Барнс (5) – старт; Бэгли (17), Джеймс (14), Фокс (8 + 6 передач), Феррелл (7), Дедмон (4).

    Бостон – Детройт 114:93 (28:26, 32:22, 31:21, 23:24)
    Дата проведения
    21 декабря, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча Статистика
    Бостон
    Браун (26), Тейтум (26), Тайс (8 + 4 блок-шота), Оджелей (3), Уокер (2 + 11 передач + 7 потерь) – старт; Г. Уильямс (18), Кантер (8 + 18 подборов), Уонамейкер (6), Грин (6), Лэнгфорд (6), Фалл (5).
    Детройт
    Михайлюк (12), Драммонд (12 + 11 подборов + 6 перехватов + 6 потерь), М-ф Моррис (10), Браун (9), Снелл (7) – старт; Макер (15 + 7 подборов), Роуз (14), Гэллоуэй (10), Фрэйзер (2), Думбуя (2).

    Торонто – Вашингтон 122:118 (40:23, 28:29, 28:33, 26:33)
    Дата проведения
    21 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Торонто
    Лаури (26 + 9 передач + 5 потерь), Ибака (23 + 10 подборов), Ванвлит (18 + 9 подборов + 8 передач), Ануноби (18 + 7 подборов), Маккоу (11) – старт; Холлис-Джефферсон (14), Дэвис (8), Буше (4), Миллер (0).
    Вашингтон
    Бил (37 + 7 подборов + 6 передач), Томас (13), Бертанс (10 + 8 подборов), Маинми (8 + 7 подборов), Бонга (1) – старт; Смит (26), Браун (11 + 7 подборов), Мэтьюз (6), Скофилд (6), Пасечник (0).

    Филадельфия – Даллас 98:117 (28:35, 29:28, 20:25, 21:29)
    Дата проведения
    21 декабря, 04.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Статистика
    Филадельфия
    Эмбиид (33 + 17 подборов), Симмонс (12 + 8 передач + 5 потерь), Ричардсон (10), Хорфорд (9), Харрис (7) – старт; Берк (7), Скотт (7), Эннис (6), Коркмаз (5), Нето (2), Тайбулл (0), О’Куинн (0), Пелл (0).
    Даллас
    Хардуэй (27), Порзингис (22 + 18 подборов), Брансон (11 + 7 передач), Финни-Смит (11), Пауэлл (9) – старт; Сет Карри (11), Клебер (10), Райт (8 + 7 подборов), Брокхофф (8), Марьянович (0).

    Оклахома-Сити – Финикс 126:108 (26:23, 31:27, 44:41, 25:17)
    Дата проведения
    21 декабря, 04.00, «Chesapeake Energy Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Оклахома-Сити
    Гилджес-Александер (32), Галлинари (22), Пол (15 + 7 передач), Адамс (10 + 9 подборов), Фергюсон (3) – старт; Шредер (24 + 9 подборов + 6 передач), Ноэл (10), Бэйзли (5), Надер (3), Бертон (2), Мускала (0).
    Финикс
    Рубио (24 + 8 передач), Букер (18), Шарич (16), Убре (13), Бэйнс (7) – старт; Окобо (11), Диалло (8), К. Джонсон (4), Камински (3), Картер (2), Бриджес (2), Джером (0).

    Майами – Нью-Йорк 129:114 (39:20, 31:27, 28:27, 31:40)
    Дата проведения
    21 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
    Онлайн матча Статистика
    Майами
    Адебайо (20 + 8 подборов), Робинсон (18), Нанн (15), Батлер (9 + 8 передач), Ленард (7 + 13 подборов) – старт; Драгич (18 + 8 передач), Джонс (14 + 7 подборов), Хирро (12), Олиник (10 + 10 подборов), Силва (6).
    Нью-Йорк
    М-с Моррис (15), Рэндл (13 + 8 подборов), Ниликина (3), Барретт (2), Гибсон (2 + 7 подборов) – старт; Портис (30 + 8 подборов), Робинсон (18), Нокс (11), Смит (7), Дотсон (7), Пэйтон (4), Трир (2).

    Денвер – Миннесота 109:100 (33:20, 28:31, 21:24, 27:25)
    Дата проведения
    21 декабря, 05.00, «Pepsi Center»
    Онлайн матча Статистика
    Денвер
    Мюррэй (28), Йокич (22 + 10 подборов + 10 передач), Бартон (13 + 5 потерь), Харрис (11), Миллсэп (11) – старт; Бизли (6), Грант (5), Пламли (5), Моррис (4), Портер (2), Крэйг (2).
    Миннесота
    Уиггинс (19 + 6 передач), Дженг (18), Ковингтон (10), Окоги (5), Напьер (4) – старт; Тиг (13), Бэйтс-Диоп (9), Вонле (9 + 7 подборов), Науэлл (6), Белл (4 + 8 подборов), Калвер (2), Грэм (1).

    Портленд – Орландо 118:103 (31:13, 26:31, 36:31, 25:28)
    Дата проведения
    21 декабря, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча Статистика
    Портленд
    Лиллард (36 + 6 передач + 5 потерь), Макколлум (31 + 8 подборов), Бэйзмор (11), Уайтсайд (10 + 17 подборов + 5 блок-шотов + 5 потерь), Энтони (5) – старт; Саймонс (8), Лабиссьер (8), Трент (6), Толливер (3), Хезоня (0).
    Орландо
    Вучевич (23 + 12 подборов + 6 перехватов), Фурнье (16), Гордон (11 + 11 подборов), Фульц (10), Айзек (10) – старт; Огастин (17), Росс (9), Фрэйзер (3), Айванду (2), Бамба (2), Картер-Уильямс (0), Джефферсон (0), Берч (0).

    Голден Стэйт – Новый Орлеан 106:102 (31:16, 25:28, 22:37, 28:21)
    Дата проведения
    21 декабря, 06.30, «Chase Center»
    Онлайн матча Статистика
    Голден Стэйт
    Расселл (25 + 7 передач + 5 потерь), Ли (20), Грин (10 + 8 передач), Робинсон (9), Коули-Стайн (8) – старт; Беркс (18 + 8 подборов), Крисс (8), Пул (5), Паскалл (3), Эванс (0 + 5 потерь), Спеллмен (0), Луни (0).
    Новый Орлеан
    Холидэй (25 + 8 подборов), Ингрэм (25 + 6 передач), Редик (14), Фэйворс (10 + 9 подборов), Уильямс (0 + 8 подборов) – старт; Болл (14 + 6 перехватов), Харт (9), Хэйс (5), Александер-Уокер (0), Мур (0).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Стартовый спорный – вечная, но бесполезная традиция НБА

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