Федерер стал самым стильным мужчиной 2010-х по версии GQ

Третья ракетка мира Роджер Федерер назван самым стильным мужчиной 2010-х по версии читателей журнала GQ. В финальном голосовании он победил 23-летнего американского актера Тимоти Шаламе, набрав 59% голосов.

Также на пути к финалу Федерер опередил рэпера ASAP Rocky, актера Джону Хилла и певца Гарри Стайлза.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Шарапова, Федерер, Медведев (@sportsru_tennis) 17 Дек 2019 в 5:53 PST

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