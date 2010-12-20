Федерер стал самым стильным мужчиной 2010-х по версии GQ

Третья ракетка мира Роджер Федерер назван самым стильным мужчиной 2010-х по версии читателей журнала GQ. В финальном голосовании он победил 23-летнего американского актера Тимоти Шаламе, набрав 59% голосов.
Также на пути к финалу Федерер опередил рэпера ASAP Rocky, актера Джону Хилла и певца Гарри Стайлза.
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