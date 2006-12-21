Овечкин забросил 22-ю шайбу в сезоне и разделил 6-е место в истории НХЛ по голам на выезде

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси» (6:3).

Заброшенная шайба стала для россиянина 22-й в текущем сезоне. Он вышел на единоличное 3-е место в гонке снайперов, уступая Давиду Пастрняку («Бостон», 28 голов) и Джеку Айкелу («Баффало», 24).

Овечкин прервал 3-матчевую серию без набранных очков. Гол стал для него 680-м в карьере.

Чтобы выйти на 11-е место среди лучших снайперов лиги всех времен, россиянину нужно забросить 5 шайб – тогда он обойдет Теему Селянне (684 гола).

Кроме того, Овечкин разделил 6-е место в истории по голам на выезде с (по 346). Лидерство по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки – 402 гола.

Всего он провел на льду 19 минут 1 секунду (2:00 – в большинстве, полезность «+3»), нанес 4 броска в створ и применил 2 силовых приема.

У Овечкина стало 35 (22+13) очков в 36 матчах сезона.