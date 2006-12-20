Месси – лучший игрок года по версии The Guardian, Роналду – четвертый

Издание The Guardian опубликовало список ста лучших игроков 2019 года.
Лучшим футболистом года был назван форвард «Барселоны» Лионель Месси. Второе место занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, третье – его одноклубник Садьо Мане.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду стал четвертым.
Первые 20 позиций рейтинга выглядят так:
1. Лионель Месси («Барселона»)
2. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
3. Садьо Мане («Ливерпуль»)
4. Криштиану Роналду («Ювентус»)
5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
6. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
7. Роберт Левандовски («Бавария»)
8. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)
9. Алиссон («Ливерпуль»)
10. Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона»)
11. Роберто Фирмино («Ливерпуль»)
12. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
13. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)
14. Эден Азар («Челси» / «Реал»)
15. Харри Кейн («Тоттенхэм»)
16. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
17. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)
18. Маттейс де Лигт («Аякс» / «Ювентус»)
19. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)
20. Карим Бензема («Реал»)
С полным списком можно ознакомиться здесь.
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