Месси – лучший игрок года по версии The Guardian, Роналду – четвертый

Издание The Guardian опубликовало список ста лучших игроков 2019 года.

Лучшим футболистом года был назван форвард «Барселоны» . Второе место занял защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, третье – его одноклубник Садьо Мане.

Форвард «Ювентуса» стал четвертым.

Первые 20 позиций рейтинга выглядят так:

1. Лионель Месси ( )

2. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

3. Садьо Мане («Ливерпуль»)

4. Криштиану Роналду («Ювентус»)

5. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

6. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

7. Роберт Левандовски ( )

8. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)

9. Алиссон («Ливерпуль»)

10. Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона»)

11. Роберто Фирмино («Ливерпуль»)

12. Кевин де Брюйне ( )

13. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»)

14. Эден Азар («Челси» / «Реал»)

15. Харри Кейн («Тоттенхэм»)

16. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

17. Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»)

18. Маттейс де Лигт («Аякс» / «Ювентус»)

19. Сон Хын Мин («Тоттенхэм»)

20. Карим Бензема («Реал»)

С полным списком можно ознакомиться здесь.

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