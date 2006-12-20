Яя Туре: «Позор, что «Золотой мяч» не достался игроку клуба, выигравшего ЛЧ»

Теги Яя Туре Ливерпуль премьер-лига Англия Золотой мяч Циндао Хайню Садьо Мане Д2 Китай Футбол

Экс-полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре, выступающий за «Циндао Хайню», заявил, что «Золотой мяч» в этом году должен был получить нападающий «Ливерпуля» Садьо Мане.

«Честно говоря, он заслужил «Золотой мяч». В Африке не видно игрока лучше него.

Вы видели, что он сделал в прошлом году, сколько голов он забил, чего он достиг с «Ливерпулем»? Для меня позор, когда команда выигрывает Лигу чемпионов, а «Золотой мяч» не достается игроку этого клуба», – заявил Туре.

В этом году «Золотой мяч» в 6-й раз выиграл форвард «Барселоны» Лионель Месси. Мане стал четвертым в голосовании.

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