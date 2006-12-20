Экс-полузащитник «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре, выступающий за «Циндао Хайню», заявил, что «Золотой мяч» в этом году должен был получить нападающий «Ливерпуля» .

«Честно говоря, он заслужил мяч». В Африке не видно игрока лучше него.

Вы видели, что он сделал в прошлом году, сколько голов он забил, чего он достиг с ? Для меня позор, когда команда выигрывает Лигу чемпионов, а «Золотой мяч» не достается игроку этого клуба», – заявил Туре.

В этом году «Золотой мяч» в 6-й раз выиграл форвард «Барселоны» Лионель Месси. Мане стал четвертым в голосовании.