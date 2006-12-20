Фигу про слухи о романе с Гвардиолой: «Ничего не было, мне нравятся женщины»

Экс-хавбек «Барселоны» Луиш Фигу опроверг слухи о том, что у него были романтические отношения с бывшим полузащитником .

Оба игрока вместе выступали за каталонский клуб. Сейчас Гвардиола возглавляет .

«Гвардиола был отличным другом. Он мне очень помог.

Он был моим соседом по комнате, но ничего не было. Мне нравятся женщины», – сказал Фигу в интервью ICON.

Также Фигу высказался о том, что ни один из футболистов Ла Лиги не является открытым геем.

«Футбол очень жесток. Ты играешь каждые выходные, и критиковать тебя будут за это, а не за игру. Это [отсутствие каминг-аутов] происходит не от стыда, а для защиты», – добавил португалец.

Роналдо говорил, что ради жены Фигу не выходил бы из дома. Кто она?

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