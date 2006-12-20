Фигу про слухи о романе с Гвардиолой: «Ничего не было, мне нравятся женщины»

Экс-хавбек «Барселоны» Луиш Фигу опроверг слухи о том, что у него были романтические отношения с бывшим полузащитником Пепом Гвардиолой.
Оба игрока вместе выступали за каталонский клуб. Сейчас Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити».
«Гвардиола был отличным другом. Он мне очень помог.
Он был моим соседом по комнате, но ничего не было. Мне нравятся женщины», – сказал Фигу в интервью ICON.
Также Фигу высказался о том, что ни один из футболистов Ла Лиги не является открытым геем.
«Футбол очень жесток. Ты играешь каждые выходные, и критиковать тебя будут за это, а не за игру. Это [отсутствие каминг-аутов] происходит не от стыда, а для защиты», – добавил португалец.
Роналдо говорил, что ради жены Фигу не выходил бы из дома. Кто она?
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