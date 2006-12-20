Зозуля о фото на фоне табло с 14:88: «Мое внимание привлек большой разрыв по очкам»

Украинский форвард «Альбасете» Роман Зозуля рассказал, почему сделал фото в майке с номером 18 на фоне табло со счетом 14:88.

«Мне тогда дали майку с номером 18, не я выбирал ее. Я не знал о политическом значении этой цифры, как и 95% людей в мире.

Тогда я в конце матча заметил большой разрыв по очкам. Это привлекло мое внимание, именно поэтому я сделал то фото. На табло был счет 14:88», – сказал Зозуля.

Число 18 имеет нацисткий подтекст, поскольку инициалы Адольфа Гитлера (AH) в латинском алфавите по порядковому номеру имеют цифры 1 и 8. Первая буква А, восьмая – H.

Цифра 88 тоже имеет нацисткий подтекст, поскольку обе первые буквы из приветствия Гитлера восьмые в алфавите

Напомним, 15 декабря «Райо Вальекано» и «Альбасете» не вышли на второй тайм матча Сегунды в связи с тем, что в концовке первой половины игры фанаты «Райо» скандировали оскорбления в адрес Зозули, называя его «####### нацистом». В итоге матч был прерван.

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