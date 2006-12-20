Портал Transfermarkt, специализируюийся на трансферной стоимости футболистов, снизил рыночную цену форварда «ПСЖ» .

Трансферная стоимость 27-летнего бразильца упала на 20 млн евро и составляет 160 млн, в такую же сумму оценен полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг. Лидирует в списке нападающий Килиан Мбппе (200 млн).

Transfermarkt впервые в карьере Неймара снизил оценку его трансферной стоимости. Стоит отметить, что бразилец пропустил начало года из-за травмы. Он также пропустил начало сезона из-за неопределенности по поводу будущего в связи с возможным уходом в «Барселону».

В этом сезоне Неймар провел 11 матчей за «ПСЖ», забил 8 голов и отдал 5 ассистов.

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