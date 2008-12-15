«Ливерпуль» оторвался на 10 очков, судейский скандал в матче «Барсы», два серебра в биатлоне, Хабиб и Фергюсон подерутся в апреле и другие новости утра

1. «Ливерпуль» уверенно лидирует в АПЛ, обыграв «Уотфорд» в 17-м туре. «Красные» идут без поражений в чемпионате уже 34 матча кряду.

Команда Клоппа воспользовалась осечкой «Лестера», 8-матчевая победная серия «лис» прервалась. Отрыв уже 10 очков.

Также мерсисайдцы узнали соперника по 1/2 финала клубного ЧМ, а Мохамед Салах тем временем обошел Луиса Суареса по голам за клуб.

В «Челси», похоже, кризис – четыре поражения в пяти матчах. Уже пошли разговоры, что Лэмпарду нужен новый вратарь.

Все результаты субботы – здесь.

2. Скандальной получилась игра «Реал Сосьедад» – «Барселона» (2:2). Судья не дал каталонцам пенальти за фол на Пике, хотя до этого назначил 11-метровый в их ворота в похожей ситуации.

В «Барсе» не поняли, почему рефери не воспользовался ВАР. Бартомеу так возмутился, что подаст официальную жалобу.

«Атлетико» обыграл «Осасуну» и поднялся на четвертое место.

3. Женская сборная России взяла серебро в биатлонной эстафете, Александр Логинов занял 2-е место в гонке преследования, уступив Йоханнесу Бо.

4. Сборная России по буллитам вырвала победу у Чехии (4:3) на Кубке Первого канала.

5. Команда Этери Тутберидзе жестко ответила Евгению Плющенко по поводу ухода Загитовой. Досталось и Татьяне Тарасовой.

Алина готовится к выступлению перед хоккейным матчем СКА – ЦСКА на «Газпром Арене».

6. Бой Хабиб – Фергюсон утвержден официально и состоится 18 апреля. Как же долго мы к этому шли.

7. Турнир UFC. Усман против Ковингтона, Холлоуэй – Волкановски, Ян победил Фэйбера.

8. Александр Шлеменко задушил Дэвида Бранча в главном поединке RCC 7, Ясуби Эномото нанес первое поражение Ивану Штыркову.



9. Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги, оформив дубль в игре с «Вердером» (6:1). У Коутиньо – хет-трик! Остальные результаты – здесь.

10. НХЛ. Гол Панарина не помог «Рейнджерс» обыграть «Анахайм», «Вашингтон» победил «Тампу», Михеев забил 5-й гол в сезоне, Кузнецов и Радулов набрали очки в 4-м матче подряд. Остальные результаты – здесь.

11. НБА. «Торонто» победил «Бруклин», «Даллас» встречается с «Майами». Другие результаты – здесь.

12. Месут Озил обвинил Китай в гонениях на уйгуров, проживающих в стране. «Арсенал» ожидаемо отстранился от слов своего футболиста.

13. АЕК одержал победу в первом матче Массимо Карреры. А Дженнаро Гаттузо стартовал в «Наполи» с поражения.

14. Как сообщает AutoBild, совладельцы «Ф-1» хотят организовать переходы Хэмилтона в «Феррари» и Алонсо в «Мерседес».

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«Власть Ротенберга безгранична, а СКА – его любимое детище. Когда он просит, вы соглашаетесь». Финский журналист прошелся по русскому хоккею.

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«Возрастной ценз нужно поднять. Взрослое катание должно начинаться с 17-18 лет». Татьяна Тарасова считает, что фигурному катанию нужны перемены.