«Ливерпуль» оторвался на 10 очков, судейский скандал в матче «Барсы», два серебра в биатлоне, Хабиб и Фергюсон подерутся в апреле и другие новости утра

1. «Ливерпуль» уверенно лидирует в АПЛ, обыграв «Уотфорд» в 17-м туре. «Красные» идут без поражений в чемпионате уже 34 матча кряду.
Команда Клоппа воспользовалась осечкой «Лестера», 8-матчевая победная серия «лис» прервалась. Отрыв уже 10 очков.
Также мерсисайдцы узнали соперника по 1/2 финала клубного ЧМ, а Мохамед Салах тем временем обошел Луиса Суареса по голам за клуб.
В «Челси», похоже, кризис – четыре поражения в пяти матчах. Уже пошли разговоры, что Лэмпарду нужен новый вратарь.
Все результаты субботы – здесь.
2. Скандальной получилась игра «Реал Сосьедад» – «Барселона» (2:2). Судья не дал каталонцам пенальти за фол на Пике, хотя до этого назначил 11-метровый в их ворота в похожей ситуации.
В «Барсе» не поняли, почему рефери не воспользовался ВАР. Бартомеу так возмутился, что подаст официальную жалобу.
«Атлетико» обыграл «Осасуну» и поднялся на четвертое место.
3. Женская сборная России взяла серебро в биатлонной эстафете, Александр Логинов занял 2-е место в гонке преследования, уступив Йоханнесу Бо.
4. Сборная России по буллитам вырвала победу у Чехии (4:3) на Кубке Первого канала.
5. Команда Этери Тутберидзе жестко ответила Евгению Плющенко по поводу ухода Загитовой. Досталось и Татьяне Тарасовой.
Алина готовится к выступлению перед хоккейным матчем СКА – ЦСКА на «Газпром Арене».
6. Бой Хабиб – Фергюсон утвержден официально и состоится 18 апреля. Как же долго мы к этому шли.
7. Турнир UFC. Усман против Ковингтона, Холлоуэй – Волкановски, Ян победил Фэйбера.
8. Александр Шлеменко задушил Дэвида Бранча в главном поединке RCC 7, Ясуби Эномото нанес первое поражение Ивану Штыркову.
9. Левандовски вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги, оформив дубль в игре с «Вердером» (6:1). У Коутиньо – хет-трик! Остальные результаты – здесь.
10. НХЛ. Гол Панарина не помог «Рейнджерс» обыграть «Анахайм», «Вашингтон» победил «Тампу», Михеев забил 5-й гол в сезоне, Кузнецов и Радулов набрали очки в 4-м матче подряд. Остальные результаты – здесь.
11. НБА. «Торонто» победил «Бруклин», «Даллас» встречается с «Майами». Другие результаты – здесь.
12. Месут Озил обвинил Китай в гонениях на уйгуров, проживающих в стране. «Арсенал» ожидаемо отстранился от слов своего футболиста.
13. АЕК одержал победу в первом матче Массимо Карреры. А Дженнаро Гаттузо стартовал в «Наполи» с поражения.
14. Как сообщает AutoBild, совладельцы «Ф-1» хотят организовать переходы Хэмилтона в «Феррари» и Алонсо в «Мерседес».
Цитаты дня
«Власть Ротенберга безгранична, а СКА – его любимое детище. Когда он просит, вы соглашаетесь». Финский журналист прошелся по русскому хоккею.
«Есть разговоры из «Газпрома», что Семак – это тренер только для России». Геннадий Орлов – о перспективах Сергея Богдановича в Питере.
«Возрастной ценз нужно поднять. Взрослое катание должно начинаться с 17-18 лет». Татьяна Тарасова считает, что фигурному катанию нужны перемены.
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