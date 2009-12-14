Финский журналист Iltalehti Саша Хуттунен высказался относительно обмена форварда Миро Аалтонена из «Витязя» в .

«С какой стати «Витязю» соглашаться на такую сделку? Почему клуб отдает важнейшего центрфорварда СКА посреди напряженного сезона? Почему допускает это? Потому что СКА – любимое детище Романа Ротенберга, сына известной семьи олигархов.

Ротенберг работает в системе СКА, КХЛ и сборной России. Он везде, в русском хоккее его власть безгранична, Ротенберг не стесняется ее использовать. Однако никто не решается называть вещи своими именами, российская пресса об этом не пишет.

В прошлом году была та же ситуация с «Куньлунем» и голкипером Магнусом Хелльбергом, которого СКА забрал почти бесплатно. С тех пор у «Куньлуня» была проблема с вратарем. Ротенбергу нужен был Хелльберг, а когда этот человек хочет что-то в этой лиге, ему не отказывают. Что мог сделать ? Ничего, если он хочет остаться здесь. Ротенберг компетентен в этом бизнесе. Китайский клуб был вынужден согласиться.

Скорее всего, здесь СКА также надавил на «Витязь». Когда Ротенберг что-то просит, вы должны согласиться. И именно поэтому КХЛ прогнила», – написал Хуттунен.

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