Татьяна Тарасова: «Возрастной ценз нужно поднять. Взрослое катание должно начинаться с 17-18 лет»

Тренер Татьяна Тарасова поддержала идею поднять возрастной ценз в фигурном катании.

«Я считаю, что возрастной ценз нужно поднять. Взрослое фигурное катание должно начинаться с 17-18 лет. Средний же возраст – 15-16 лет – должен соревноваться отдельно.

Мы бы имели преимущество перед всеми и побеждали бы на соревнованиях разного уровня. Наш спорт был бы продолжительнее, нежели нам предлагают сейчас», – сказала Тарасова.

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