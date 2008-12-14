«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ 34 матча, одержав 29 побед

обыграл «Уотфорд» (2:0) в рамках 17-го тура АПЛ.

Команда Юргена Клоппа обновила клубный рекорд, проведя 34 матча подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии без поражений – 29 побед и 5 ничьих.

Предыдущая серия длилась 31 матч – с мая 1987 года по март 1988-го «Ливерпуль» выиграл 23 матча и 8 раз сыграл вничью.

В нынешнем сезоне мерсисайдцы одержали 16 побед в АПЛ и лишь однажды сыграли вничью. Во второй части прошлого сезона команда не проигрывала 17 матчей подряд – 13 побед и 4 ничьих.

В последний раз «Ливерпуль» уступал в Премьер-лиге 3 января 2019 года – в гостях «Манчестер Сити» (1:2).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.