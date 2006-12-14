«Ливерпуль» сыграет с мексиканским «Монтерреем» в 1/2 финала клубного ЧМ, «Фламенго» – с «Аль Хилалем»

Стали известны полуфиналисты клубного чемпионата мира-2019.

В 1/4 финала «Аль-Хилаль» победил «Эсперанс» (1:0), «Аль-Садд» Хави уступил «Монтеррею» (2:3).

Соперником «Аль-Хилаля» в полуфинале станет «Фламенго» (матч состоится 17 декабря), а «Монтеррей» сыграет с «Ливерпулем» 18 декабря.

Чемпионат мира среди клубов

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика КЧМ