«Ливерпуль» сыграет с мексиканским «Монтерреем» в 1/2 финала клубного ЧМ, «Фламенго» – с «Аль Хилалем»

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Стали известны полуфиналисты клубного чемпионата мира-2019.

В 1/4 финала «Аль-Хилаль» победил «Эсперанс» (1:0), «Аль-Садд» Хави уступил «Монтеррею» (2:3).

Соперником «Аль-Хилаля» в полуфинале станет «Фламенго» (матч состоится 17 декабря), а «Монтеррей» сыграет с «Ливерпулем» 18 декабря.

Чемпионат мира среди клубов

1/4 финала

Аль-Хилаль Саудовская Аравия – Эсперанс Тунис 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
14 декабря, 17.00, «Jassim Bin Hamad Stadium»
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Гол:
1:0 – 73 Гомис.
Аль-ХилальАль-Маюф, Аль-Брейк (Аль-Хафит, 87), Чжан Хен Су, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Куэльяр (Гомис, 65), Канно, Аль-Досари, Карлос Эдуардо, Каррильо, Хрибин (Отайф, 78).
ЭсперансБен-Шрифия, Дербали, Бедран, Якуби, Бенгит (Фадаа, 76), Эль-Хуни (Бенсаха, 87), Кулибали, Бадри, Бонсу (Хенисси, 81), Шетти, Уаттара.
Предупреждения:
Куэльяр (39), Дербали (60), Канно (83).
Удаление:
Канно (85).

 

Монтеррей Мексика – Аль-Садд Катар 3:2 (2:0, 1:2)
Дата проведения
14 декабря, 20.30, «Jassim Bin Hamad Stadium»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 23 Ванджони, 2:0 – 45 Фунес Мори, 2:1 – 66 Бунеджа, 3:1 – 77 Родригес, 3:2 – 89 Хассан.
МонтеррейБароверо, Ванджони, Монтес (Басанта, 86), Медина, Санчес, Писарро (Лайюн, 80), Гонсалес, Гальярдо, Фунес Мори, Пабон (Меса, 73), Родригес.
Аль-СаддАль-Шеб (Эйса, 85), Аль-Хаджри (Чжон У Ен, 71), Хассан, Педру Мигел, Сальман, Габи, Хухи, Нам Тхэ Хи, Афиф, Халид, Бунеджа.
Предупреждения:
Бунеджа (32), Хухи (37), Педру Мигел (41), Гонсалес (55), Санчес (61), Сальман (75).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика КЧМ

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