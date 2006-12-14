«Ливерпуль» сыграет с мексиканским «Монтерреем» в 1/2 финала клубного ЧМ, «Фламенго» – с «Аль Хилалем»

Стали известны полуфиналисты клубного чемпионата мира-2019.
В 1/4 финала «Аль-Хилаль» победил «Эсперанс» (1:0), «Аль-Садд» Хави уступил «Монтеррею» (2:3).
Соперником «Аль-Хилаля» в полуфинале станет «Фламенго» (матч состоится 17 декабря), а «Монтеррей» сыграет с «Ливерпулем» 18 декабря.
Чемпионат мира среди клубов
1/4 финала
- Дата проведения
- 14 декабря, 17.00, «Jassim Bin Hamad Stadium»
- Гол:
- 1:0 – 73 Гомис.
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Аль-Хилаль –
Аль-Маюф, Аль-Брейк (Аль-Хафит, 87), Чжан Хен Су, Аль-Булайхи, Аль-Шахрани, Куэльяр (Гомис, 65), Канно, Аль-Досари, Карлос Эдуардо, Каррильо, Хрибин (Отайф, 78).
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Эсперанс –
Бен-Шрифия, Дербали, Бедран, Якуби, Бенгит (Фадаа, 76), Эль-Хуни (Бенсаха, 87), Кулибали, Бадри, Бонсу (Хенисси, 81), Шетти, Уаттара.
- Удаление:
- Канно (85).
- Дата проведения
- 14 декабря, 20.30, «Jassim Bin Hamad Stadium»
- Голы:
- 1:0 – 23 Ванджони, 2:0 – 45 Фунес Мори, 2:1 – 66 Бунеджа, 3:1 – 77 Родригес, 3:2 – 89 Хассан.
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Монтеррей –
Бароверо, Ванджони, Монтес (Басанта, 86), Медина, Санчес, Писарро (Лайюн, 80), Гонсалес, Гальярдо, Фунес Мори, Пабон (Меса, 73), Родригес.
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Аль-Садд –
Аль-Шеб (Эйса, 85), Аль-Хаджри (Чжон У Ен, 71), Хассан, Педру Мигел, Сальман, Габи, Хухи, Нам Тхэ Хи, Афиф, Халид, Бунеджа.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.