«Барса» подаст жалобу по поводу ВАР в матче с «Сосьедадом» 

«Барселона» осталась недовольна некоторыми судейскими решениями в матче против «Реал Сосьедада» (2:2).

Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу направит официальную жалобу в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) по поводу использования ВАР. Бартомеу, по данным Diario Sport, возмутило увиденное на поле в матче с «Сосьедадом», и он попросит объяснений у RFEF.

Напомним, на последних минутах игры главный арбитр Хавьер Альберола Рохас не назначил пенальти в пользу «Барселоны», когда защитника каталонского клуба в штрафной площади схватил за футболку игрок «Сосьедада» .

Рефери не стал обращаться к системе видеопомощи арбитрам (ВАР), чтобы пересмотреть момент.

При этом стоит отметить, что в начале первого тайма, на 11-й минуте, Рохас назначил пенальти в ворота «Барселоны» за похожий фол, когда Серджи Бускетс в единоборстве схватил Льоренте за футболку. «Сосьедад» реализовал 11-метровый удар.