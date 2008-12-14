Геннадий Орлов: «Есть разговоры из «Газпрома», что Семак – это тренер только для России»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о главном тренере Сергее Семаке.

«Семак идет здорово во втором сезоне с «Зенитом». Вообще его карьере можно только завидовать.

Но если он не добавит самообразования, именно в футболе, в общей культуре развития вида спорта… Я могу сравнивать, потому что я близко работал со Спаллетти, с Виллаш-Боашем. Я уже не говорю про Садырина и Морозова.

Семаку, на мой взгляд, необходимо укрепление тренерского штаба. Рядом с Семаком должны быть люди, которые будут генерировать идеи. Морозов генерировал идеи для Лобановского, у них был творческий союз, они обожали друг друга.

Кто-то должен сказать Семаку: «Парень, может, мы что-то неправильно делаем? Давай поспорим, давай разберем это и это». Для роста Семака ему необходима эта подпитка.

Все зависит только от него, все в его руках. Никто, конечно, даже не думает… Хотя есть разговоры даже из , сверху, из верхних эшелонов: «Семак – это тренер только для России, а нам этого мало, мы хотим в Европе побеждать».

Но давайте быть реалистами: даже для того, чтобы стать сильнейшим в России, «Зениту» понадобилось пригласить Семака. До этого не было таких успехов ни при Манчини, ни при Луческу.

У Семака заканчивается контракт, который рассчитан до лета. Но думаю, что с ним уже все переговорено. Трансферное окно открывается 22 января, до этого момента должны объявить про Семака. Если не объявят и решение не будет принято, тогда Семак будет искать другую команду, он имеет на это право, как и любой футболист», – сказал Орлов в эфире ГСО Live.

Наши клубы уже стабильно без плей-офф ЛЧ. А за последние 10 лет успешнее всех – «Зенит»