Каррера выиграл первый матч во главе АЕК

обыграл «Ксанти» (1:0) в выездном матче 14-го тура чемпионата Греции.

На 84-й минуте единственный гол забил хавбек гостей Константинос Галанопулос.

Это первая победа в первом же матче афинян под руководством нового главного тренера Массимо Карреры.

В настоящий момент клуб занимает третье место в таблице чемпионата Греции. Он отстает от «Олимпиакоса» и ПАОК, делящих первую строчку, на 7 баллов, однако у лидеров еще по одному матчу в запасе.

Массимо Каррера был представлен в качестве главного тренера АЕК 10 декабря. Его контракт рассчитан до лета 2021 года.