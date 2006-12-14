Владельцы «Ф-1» хотят организовать переходы Хэмилтона в «Феррари» и Алонсо в «Мерседес» (AutoBild)

Владельцы «Формулы-1» из «Либерти Медиа» хотят поспособствовать двойному переходу и сделать так, чтобы в 2021 году Льюис Хэмилтон оказался в , а на его место в «Мерседесе» пришел Фернандо Алонсо.

Ранее в «Либерти» хотели помочь Алонсо вернуться в «Ф-1», получив место в «Ред Булл», однако руководство австрийской команды ответило отказом из-за сложных взаимоотношений Алонсо с «Хондой».

Теперь же владельцы пытаются организовать соперничество Алонсо с Хэмилтоном, которое можно было бы преподнести публике как своего рода поединок Мохаммеда Али с Джо Фрейзером в мире гонок.

Хэмилтону действительно интересен вариант с переходом в «Феррари», однако британец с высокой долей вероятности согласится на него только в том случае, если вместе с ним в Маранелло окажется . Австриец нужен Хэмилтону, чтобы иметь возможность рассчитывать на поддержку в случае противостояния с Леклером.

При этом будущее в «Формуле-1» на данный момент находится под вопросом. Концерн «Даймлер» начал программу по сокращению расходов и может свернуть программу выступлений в «Ф-1». Для сохранения текущего статуса Вольффу нужно найти спонсоров, которые бы обеспечили финансирование команды. В противном случае «Мерседес» останется в «Формуле-1» только в качестве поставщика моторов.

Также слухи связывают Вольффа с возможным переходом на работу в «Либерти» в качестве промоутера серии, однако по условиям соглашения перед тем, как занять должность, Вольфф должен будет взять «обязательный отпуск» на три года. Что уже не устраивает самого австрийца. Срок нынешнего контракта Вольффа с «Мерседесом» истекает в конце 2020 года.

Сам же Хэмилтон осведомлен о сложившейся ситуации и понимает, что даже в случае его ухода из «Мерседеса» команда продолжит выступать на высоком уровне (при условии сохранения места в «Ф-1»). Хэмилтон понимает, что на освободившееся место «Мерседес» сможет пригласить Макса Ферстаппена или Фернандо Алонсо.

Хэмилтон и Росси погонялись на байке MotoGP и чемпионском болиде «Ф-1». Валентино победил Льюиса по сумме заездов