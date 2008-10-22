НХЛ. «Рейнджерс» принимают «Аризону», «Вашингтон» в гостях у «Калгари»

НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 октября, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 23 октября, 02.00, «HSBC Arena»
- Дата проведения
- 23 октября, 02.00, «BankAtlantic Center»
- Дата проведения
- 23 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 23 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 23 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 23 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 23 октября, 03.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 23 октября, 03.30, «United Center»
- Дата проведения
- 23 октября, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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