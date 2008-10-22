НХЛ. «Рейнджерс» принимают «Аризону», «Вашингтон» в гостях у «Калгари»

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НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Торонто
Дата проведения
23 октября, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Баффало – Сан-Хосе
Дата проведения
23 октября, 02.00, «HSBC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Питтсбург
Дата проведения
23 октября, 02.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Аризона
Дата проведения
23 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Детройт – Ванкувер
Дата проведения
23 октября, 02.30, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Эдмонтон
Дата проведения
23 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Анахайм
Дата проведения
23 октября, 03.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Лос-Анджелес
Дата проведения
23 октября, 03.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Вегас
Дата проведения
23 октября, 03.30, «United Center»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Вашингтон
Дата проведения
23 октября, 04.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ 

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