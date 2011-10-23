Директор «Локо» Кикнадзе: «Ребята просто герои. Показали футбол высоченного уровня и были близки к желанному результату»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе подвел итоги матча группового этапа Лиги чемпионов с (1:2).

«Надеялись ли на положительный результат? Надеются знаете на что? На случайность. А команда играла и билась. Мы играли в свой футбол.

Проиграли, потому что «Ювентус» классная команда. А ребята наши молодцы, герои просто. В ситуации, когда полкоманды травмировано, выдали такую игру. Только гордиться нужно такой командой.

Команда смогла показать футбол высоченного уровня и была близка к результату, который мы сочли бы желанным. Конечно, в первую очередь заслуга тренера.

Но я взял бы шире. Мы сильны тем, что вместе всегда. И когда хорошо, и когда плохо. Я не могу сказать, что сегодня плохо. Еще раз повторюсь, такой командой можно только гордиться. А когда я говорю «все», я имею в виду и команду, и тренерский штаб, и клуб, и вообще всю страну, которая за нас сегодня болела. Мы вместе, а значит, будем побеждать», — сказал Кикнадзе.