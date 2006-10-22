Черчесов об усталости от сборной: «Мы родом из Советского Союза – надо задачи решать, а не вопросами задаваться»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о своем будущем в национальной команде.

– Ваше соглашение с РФС. Когда ждать информации по этому поводу?

– Контракт действует, там все операции четко прописаны. Думаю, что на сегодняшний день лишний раз отвлекаться на этот вопрос не имеет смысла.

– Настанет ли момент, когда вы устанете от сборной?

– Может, вы уже устали от меня, раз такие вопросы задаете? Мы родом из Советского Союза – надо задачи решать, а не вопросами задаваться. Необходимо давать результат, – сказал Черчесов.