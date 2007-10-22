😀 Видеотрансляция матча «Ювентус» – «Локомотив» – 0:1. Миранчук!!! Текстовый онлайн тоже есть

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» играет на выезде с «Ювентусом».
На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.
- Дата проведения
- 22 октября, 22.00, «Альянц Стэдиум»
- Гол:
- 0:1 – 30 Миранчук.
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Ювентус –
Шченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Хедира, Куадрадо, Бентанкур, Матюиди, Пьянич, Роналду, Дибала.
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Локомотив –
Гильерме, Серкейра, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Крыховяк, Жоау Мариу, Миранчук, Баринов, Идову, Эдер.
- Предупреждение:
- Матюиди (17).