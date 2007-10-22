😀 Видеотрансляция матча «Ювентус» – «Локомотив» – 0:1. Миранчук!!! Текстовый онлайн тоже есть

Теги Локомотив Ювентус Лига чемпионов УЕФА Футбол

В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» играет на выезде с «Ювентусом».

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча в прямом эфире. Также доступна текстовая онлайн-трансляция.

Ювентус Италия – Локомотив Россия 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 30 Миранчук.
ЮвентусШченсны, Бонуччи, Алекс Сандро, де Лигт, Хедира, Куадрадо, Бентанкур, Матюиди, Пьянич, Роналду, Дибала.
ЛокомотивГильерме, Серкейра, Хеведес, Чорлука, Игнатьев, Крыховяк, Жоау Мариу, Миранчук, Баринов, Идову, Эдер.
Предупреждение:
Матюиди (17).

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья