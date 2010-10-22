Бернард Хопкинс вызвал на бой Роя Джонса. Поединок может пройти в Москве

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях бросил вызов экс-чемпиону мира в четырех дивизионах Рою Джонсу.

«Эй, Рой! Я в Канкуне, но это не важно. Важно следующее – мы один на один, у тебя одна победа и у меня тоже. Давай закончим эти отношения. Где угодно – в России, в Китае, Европе… Давай побоксируем, давай сделаем это! Рой, я записал это видео, потому что я не собираюсь исчезнуть в облаках», – сказал Хопкинс.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что организация готова организовать этот бой в Москве.

и Бернард Хопкинс дважды встречались на ринге: в 1993 году Джонс победил решением судей, а в 2010 году – Хопкинс. Официально оба боксера завершили профессиональную карьеру.