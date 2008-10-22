Лига чемпионов. «Реал» в гостях у «Галатасарая», «Ман Сити» против «Аталанты»

В 3-м туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Аталанту», «Реал» сыграет на выезде с «Галатасараем», а «ПСЖ» – с «Брюгге».

Лига чемпионов

3-й тур

Группа A

Группа B

Группа C

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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