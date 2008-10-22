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Лига чемпионов. «Реал» в гостях у «Галатасарая», «Ман Сити» против «Аталанты»

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В 3-м туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Аталанту», «Реал» сыграет на выезде с «Галатасараем», а «ПСЖ» – с «Брюгге». 

Лига чемпионов

3-й тур

Группа A

Брюгге Бельгия – ПСЖ Франция
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Ян Брейдель»
превью матча онлайн статистика

 

Галатасарай Турция – Реал Мадрид Испания
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Тюрк Телеком Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

Группа B

Тоттенхэм Англия – Црвена Звезда Сербия
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Олимпиакос Греция – Бавария Германия
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Георгиос Караискакис»
превью матча онлайн статистика

Группа C

Шахтер Украина – Динамо Загреб Хорватия
Дата проведения
22 октября, 19.55, «Металлист»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Манчестер Сити Англия – Аталанта Италия
Дата проведения
22 октября, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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