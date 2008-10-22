Лига чемпионов. «Реал» в гостях у «Галатасарая», «Ман Сити» против «Аталанты»

В 3-м туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет «Аталанту», «Реал» сыграет на выезде с «Галатасараем», а «ПСЖ» – с «Брюгге».
Лига чемпионов
3-й тур
Группа A
- Дата проведения
- 22 октября, 22.00, «Ян Брейдель»
- Дата проведения
- 22 октября, 22.00, «Тюрк Телеком Стэдиум»
Группа B
- Дата проведения
- 22 октября, 22.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 22 октября, 22.00, «Георгиос Караискакис»
Группа C
- Дата проведения
- 22 октября, 19.55, «Металлист»
- Дата проведения
- 22 октября, 22.00, «Этихад Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.