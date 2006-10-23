Волков подерется с Харди на UFC Москва

По информации журналиста Sports.ru Алексея Сафонова, российский боец UFC Александр Волков в главном бою турнира в Москве встретится с американцем Грегом Харди.

22 октября стало известно о травме Джуниора Дос Сантоса, который должен был стать соперником Волкова.

Последний на данный момент бой Харди провел на UFC Бостон. Поединок признали несостоявшимся из-за использования ингалятора со стороны Грега.

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