СКА вновь уступил «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд

СКА на домашнем льду проиграл «Нефтехимику» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата .

Это поражение стало четвертым подряд для клуба из Санкт-Петербурга.

До этого питерцы проиграли «Авангарду» (1:2) и «Спартаку» (2:3). Отметим, что 17 октября также уступил «Нефтехимику» со счетом 1:2.

Помимо этого, команда тренера Алексея Кудашова выиграла две из девяти последних игр.

СКА занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 22 встречах.

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