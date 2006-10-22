СКА вновь уступил «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд

Теги Нефтехимик СКА Алексей Кудашов КХЛ Хоккей

СКА на домашнем льду проиграл «Нефтехимику» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Это поражение стало четвертым подряд для клуба из Санкт-Петербурга.

До этого питерцы проиграли «Авангарду» (1:2) и «Спартаку» (2:3). Отметим, что 17 октября СКА также уступил «Нефтехимику» со счетом 1:2.

Помимо этого, команда тренера Алексея Кудашова выиграла две из девяти последних игр.

СКА занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 25 очков в 22 встречах.

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