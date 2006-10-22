Степашин на 90-летие Яшина: «Сделаем все, чтобы больше не опозорить «Динамо»

Член попечительского совета Сергей Степашин высказался после возложения цветов на могилу голкипера Льва Яшина.

«Моему поколению повезло, что мы видели игру Льва Ивановича. О Яшине говорить можно очень много, но я бы отметил два факта.

Во-первых, его жена, Валентина Тимофеевна, сказала, что он любил две вещи – ее и футбол, и я думаю, что эта любовь помогла ему стать и быть выдающимся вратарем.

Во-вторых, даже в сборной Лев Иванович всегда играл с буквой «Д» на свитере и никогда эту букву не позорил.

Лев Иванович, сделаем все, чтобы больше не опозорить футбольный клуб «Динамо», хватит нам плестись в хвосте», – сказал Степашин.

Сегодня, 22 октября, Яшину исполнилось бы 90 лет.

Игроки «Динамо» возложили цветы к могиле Яшина