«Барсу» оштрафовали на 300 евро за Гризманна, вокруг The Best скандал, Кокорин уже тренируется, Хабиб будет драться весной и другие новости утра

1. Вокруг премии The Best нехилый скандал. Капитан сборной Никарагуа и тренер команды Судана заявили, что не голосовали за Месси. ФИФА опровергла слова игрока из Центральной Америки. Также стало известно, что голоса представителей Египта, отдавших предпочтение Салаху, были признаны недействительными из-за заглавных букв в подписях.

2. «Барселона» оштрафована на 300 евро за раннее начало переговоров с Гризманном. Испанская футбольная федерация нещадно борется с мешками!

3. Чалов, Максименко, Сафонов и другие вызваны в молодежную сборную России на матчи с Польшей и Эстонией.

4. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов проведет следующий поединок в марте или апреле.

5. Роналду вернулся в общую группу «Ювентуса». А другой великий бомбардир современности – Месси – может пропустить месяц из-за травмы. Все мы знаем, что представляет «Барселона» без Лео…

6. Александр Кокорин уже почти вернулся в футбол. Владислав Радимов выложил фото с нападающим, сделанное на тренировке «Зенита-2». Гендиректор Медведев чуть позднее пояснил, как сейчас работает форвард. Тем временем товарищ Саши Павел Мамаев может подписать контракт с «Ростовом».

7. В КХЛ прошел ряд матчей, центральные завершились так: СКА победил «Салават», «Автомобилист» проиграл «Спартаку».

8. Боксеры сборной России, устроившие дебош в отеле Екатеринбурга, наказаны месяцем трудовых работ.

9. Пресс-секретарь Путина опроверг возможность переноса Гран-при России по автогонкам класса «Формула-1» из Сочи в Санкт-Петербург, о которой ранее писал блистательный британский таблоид.

10. Рубрика «Их нравы». Форвард «Ниццы» Диаби признался в краже часов стоимостью 70 тысяч евро, принадлежащих его одноклубнику Дольбергу.

Цитата.

Фетисов о выступении России в Токио-2020: «Если то, о чем сейчас говорят, было на самом деле, шансов у нас ноль»