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«Барселона» оштрафована на 300 евро за раннее начало переговоров с Гризманном

Теги Барселона Атлетико Ла Лига Федерация футбола Испании Антуан Гризманн деньги Футбол

Федерация футбола Испании наложила на «Барселону» штраф в размере 300 евро за то, что каталонцы начали вести переговоры с нападающим Антуаном Гризманном в марте.

«Комитет понимает, что символический штраф в 300 евро не окажет значительного влияния на соблюдение рассматриваемым клубом – с учетом его экономических возможностей и суммы рассматриваемого трансфера – норм регламента», – говорится в заявлении комитета.

Ранее сообщалось, что за это нарушение «Барселону» могли наказать дисквалификацией стадиона.

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