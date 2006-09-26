Федерация футбола Испании наложила на «Барселону» штраф в размере 300 евро за то, что каталонцы начали вести переговоры с нападающим в марте.

«Комитет понимает, что символический штраф в 300 евро не окажет значительного влияния на соблюдение рассматриваемым клубом – с учетом его экономических возможностей и суммы рассматриваемого трансфера – норм регламента», – говорится в заявлении комитета.

Ранее сообщалось, что за это нарушение «Барселону» могли наказать дисквалификацией стадиона.