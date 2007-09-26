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Пресс-секретарь Путина опроверг возможность переноса Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург

Теги Владимир Путин Формула-1 Гран-при России Дмитрий Песков Авто

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что правительство работает над переносом Гран-при России из Сочи в Санкт-Петербург.

«Этот вопрос не стоит на повестке», – заявил Песков.

Песков также отметил, что Владимир Путин не обсуждает возможность проведения гонки «Формулы-1» в своем родном городе с руководством чемпионата.

Ранее сообщалось о том, что Гран-при России может быть перенесен на новую трассу под Санкт-Петербургом уже в 2021 году.

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