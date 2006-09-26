ФИФА опровергла заявление капитана сборной Никарагуа, что он не голосовал за Месси в премии The Best

ФИФА опровергла заявление капитана сборной Никарагуа Хуана Барреры о подлоге при выборе лучшего игрока сезона The Best-2019.

Ранее он заявил, что не голосовал за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

В ответ ФИФА предоставила форму для голосования за подписью игрока и печатью федерации футбола Никарагуа. В тройку Барреры вошли Месси, Садьо Мане из «Ливерпуля» и Криштиану Роналду из «Ювентуса».

Месси выиграл награду The Best-2019, обойдя в голосовании Роналду и защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

Капитан сборной Никарагуа и тренер Судана заявили, что не голосовали за Месси в премии The Best