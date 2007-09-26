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Хабиб вернется в октагон в марте или апреле

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов проведет следующий поединок в марте или апреле. Об этом сообщил менеджер бойца Ризван Магомедов.

«Следующий бой Хабиба планируется на март-апрель», – сказал Магомедов.

В своем последнем на данный момент поединке Хабиб 7 сентября в Абу-Даби победил удушающим приемом американца Дастина Порье на UFC 242. Ранее Нурмагомедов сообщал, что, вероятно, следующий бой проведет в России. 

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Хабиб даст интервью российскому миллиардеру. На форуме в Санкт-Петербурге боец получит денежный сертификат на развитие родной школы

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